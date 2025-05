Elezioni Romania, il messaggio di Meloni a Dan: "Collaborazione costruttiva"

19 maggio 2025 a

"A nome del Governo italiano, porgo i miei complimenti a Nicușor Dan per la sua elezione a presidente della Romania. Sono fiduciosa che potremo costruire una collaborazione costruttiva, al fine di rafforzare la cooperazione bilaterale tra le nostre Nazioni e con l'obiettivo comune di promuovere pace, stabilità e prosperità per i nostri popoli e per l'Europa". Lo scrive in un post su X la premier Giorgia Meloni, commentando l'esito delle elezioni in Romania.

Con il 54,2% delle preferenze, il sindaco di Bucarest e candidato centrista indipendente filo-europeo, Nicusor Dan, ha vinto le elezioni presidenziali rumene. Il suo rivale George Simion, esponente di estrema destra e leader dell'Alleanza per l'Unità dei Romeni, si è fermato al 45,8%. Il sindaco della capitale rumena l'ha spuntata al ballottaggio, incassando il riconoscimento del successo dal rivale che, dopo un primo momento dopo gli exit poll in cui si era detto sicuro della vittoria, ha invece dovuto riconoscere la sconfitta: "Vorrei congratularmi con il mio avversario, Nicusor Dan. Ha vinto le elezioni e questa è stata la volontà del popolo romeno". Simion aveva vinto il primo turno del 4 maggio, innescando il crollo del governo rumeno dei socialdemocratici di centrosinistra e dei liberali di centrodestra dopo che lo scorso 24 novembre la Corte Costituzionale di Bucarest aveva annullato le elezioni che avevano visto il successo del candidato dell'estrema destra Calin Georgescu.