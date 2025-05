Macron cercasi per photogallery diplomatica

Tommaso Cerno 19 maggio 2025 a

C’è un nuovo giallo nel tormentone europeo sulle photo opportunity aizzato dallo zoppo presidente francese Emmanuel Macron. Come un Bonelli qualunque ha scatenato la caccia a Giorgia Meloni in ogni strampalato incontro che Parigi e Berlino raffazzonavano per fingere un ruolo di giuda europea nella delicata fase dell’apertura (ancora tutta da definire) di una trattativa fra Russia e Ucraina. Ma tutti i salmi finiscono in gloria e alla fine, sotto la benedizione di Sua Santità Papa Leone l’americano, è apparso al mondo il vero scatto successivo alla storica foto di Trump e Zelensky a San Pietro che dialogano seduti insieme.

Un vertice a Roma, la città del trattato fondativo dell’Europa, con Meloni al centro, il vice di Trump J.D. Vance alla sua destra e Ursula von der Leyen (giustamente) alla sua sinistra.

Ma di Macron nemmeno una traccia, mentre torna caput mundi, da San Pietro si alza un appello alla pace moderato e sapiente, in Vaticano torna la diplomazia e il governo italiano, senza darsi arie, sta alla.