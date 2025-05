Referendum 8-9 giugno, il sondaggio è una mazzata per la sinistra: il quorum...

10 maggio 2025 a

Il quorum è un miraggio per referendum abrogativi dell'8 e 9 giugno su lavoro, Jobs Act e cittadinanza. Per buona pace di Pd e M5s. A fornire i primi dati dell'affluenza attesa per i 5 quesiti a cui gli italiani sono chiamati a rispondere alle urne è un sondaggio di Ipsos pubblicato sul Corriere della sera sabato 10 maggio. Innanzitutto ricordiamo i temi dei referendum. Il primo chiede l’abrogazione della disciplina sui licenziamenti nel contratto a tutele crescenti introdotto nel 2015 dal governo Renzi con il Jobs act. Il secondo chiede l’abrogazione del tetto all’indennità nei licenziamenti nelle imprese con meno di 16 dipendenti. Il terzo quesito è sull’abrogazione delle norme del Jobs act che consentono contratti di lavoro a termine fino a 12 mesi senza le "causali". Il quarto è sugli infortuni sul lavoro: chiede che venga abrogata la norma che limita la responsabilità all’azienda appaltatrice o subappaltatrice, escludendo l’azienda appaltante. Il quinto referendum non riguarda il lavoro ma chiede di dimezzare da 10 a 5 anni il tempo minimo ininterrotto di residenza legale in Italia per ottenere la cittadinanza italiana per un maggiorenne.

Ebbene, affinché i risultati dei referendum siano esecutivi è necessario che venga raggiunta la soglia del 50 per cento più uno di affluenza alle urne. Nando Pagnoncelli, a capo di Ipso, spiega che il 62% degli italiani è al corrente dei referendum. Il 33% ritiene che siano molto importanti, il 20% abbastanza. "Quando però si rileva l’orientamento a recarsi a votare, le percentuali scendono. Quelli completamente sicuri che voteranno sono attualmente il 28% degli aventi diritto, quelli che lo ritengono molto probabile sono il 15%, mentre i restanti esprimono una propensione via via più labile. Siamo così al 43% di possibili votanti", spiega il sondaggista.

Tuttavia, "la percentuale di chi probabilmente si recherà effettivamente al voto scende tra il 32% e il 38%", rileva Pagnoncelli. Più propensi gli elettori del Pd e del M5S, meno le forze di governo. A prescindere dal quorum, cosa ci si attende dal voto sui singoli quesiti? In base al sondaggio i "sì" prevalgono in modo molto netto sui referendum che riguardano il lavoro, meno per il quesito sulla cittadinanza dove i sì sono al 66%. In ogni caso un'affluenza he a meno di un mese dal voto è stimata sotto il 40 per cento non un buon auspicio per Elly Schlein e Giuseppe Conte.