Referendum, la promessa di La Russa: "Farò propaganda per il non voto"

09 maggio 2025 a

a

a

Votare ai referendum di giugno? "Io continuo a dire che ci penso, però di una cosa sono sicuro: farò propaganda affinché la gente se ne stia a casa, poi io magari vado a votare...", dice il presidente del Senato, Ignazio La Russa durante l'incontro 'Spazio Cultura" a Firenze.

La Russa gela la sinistra sull'antifascismo: l'assurda polemica del Pd sulla sedia

Poi il presidente del Senato ha fatto un ironico parallelismo tra la politica italiana e il calcio. "Cos'ha provato per Inter-Barcellona? Sono andato sia a Barcellona che a San Siro. Non sono emotivo, rimango sempre freddo. Quando segnamo applaudo, mi alzo, ma ho avuto paura per mio figlio perché ho temuto gli venisse un coccolone come Frattesi che ha avuto un giramento di testa per il gol e l'esultanza. L'Inter ha battuto la squadra che gioca forse il miglior gioco del mondo. Non me ne fregava nulla di prendere 2 gol, tanto noi ne avremmo potuto fare tre. Infatti alla fine gliene abbiamo fatti quattro". Lo ha detto il presidente del Senato e tifoso interista, Ignazio La Russa, nel corso di un convegno a Firenze. "Il bello è aver battuto il Barcellona col cuore - ha aggiunto La Russa - Anche nel calcio c'è qualcosa che assomiglia a Fratelli d'Italia. Si può andare contro le aspettative di tutti. Una cosa è certa: se vinciamo la Champions la vinciamo col cuore, e Fratelli d'Italia col cuore va benissimo avanti".