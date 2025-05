Papa Leone XIV, la lettera di Meloni a Prevost: “Guida e punto di riferimento. Servono scelte coraggiose”

08 maggio 2025 a

Giorgia Meloni ha salutato l’elezione di Papa Prevost con un messaggio sui social: "Rivolgo i più sinceri auguri a Papa Leone XIV per l'inizio del suo pontificato. In un tempo segnato da conflitti e inquietudini, le sue parole dalla Loggia delle Benedizioni sono un richiamo potente alla pace, alla fraternità e alla responsabilità. Un'eredità spirituale che si raccoglie nel solco tracciato da Papa Francesco, e che l'Italia guarda con rispetto e speranza".

La presidente del Consiglio ha inoltre inviato una lettera, pubblicata da Palazzo Chigi, al nuovo Pontefice: “Gli italiani guarderanno a Lei come guida e punto di riferimento, riconoscendo nel Papa e nella Chiesa quell’autorità spirituale e morale che deriva dal suo inesauribile messaggio di amore, carità e speranza, che sgorga dalla Parola di Dio. L’Italia – osserva la premier nella missiva – ha un legame indissolubile col Vicario di Cristo. Non si potrebbero comprendere l’identità, la storia e la cultura della nostra Nazione al di fuori di quella che San Giovanni Paolo II, nel suo storico discorso al Parlamento italiano, definì la ‘linfa vitale’ costituita dalla fede in Cristo.«I Signori Cardinali, guidati dallo Spirito Santo, hanno individuato nella Sua persona la guida della Chiesa universale. Lo hanno fatto – continua la premier – consapevoli del fatto che il mondo sta affrontando un ‘tornante della storia tanto difficile quanto complesso’, come ha ricordato il Cardinale Decano nell’omelia pronunciata durante la Messa pro eligendo Romano Pontifice, caratterizzato da sfide epocali che mettono in discussione le nostre certezze e richiamano chiunque ha responsabilità a scelte coraggiose per il bene dei popoli”. Meloni ha concluso la lettera affermando “con affetto filiale”, prima della firma.