Papa Prevost, rispuntano i tweet su migranti e J.D. Vance: cosa scriveva

'Cattolico, agostiniano, vescovo'. Questa la descrizione che fino ad oggi dava sul social X Robert Prevost, oggi eletto in conclave papa Leone XIV. E l'analisi dei suoi post (in realtà quasi sempre 'rimandi' ad altri messaggi o a pagine web) è particolarmente interessante, alla luce anche del suo primo discorso in piazza San Pietro.

Il primo discorso di Papa Leone XIV: "Il male non prevarrà, costruiamo ponti. Grazie a Bergoglio”

Dopo un lungo silenzio, papa Prevost era tornato a ritwittare negli ultimi mesi una serie di articoli in particolare sulle scelte della nuova Amministrazione Trump. Lo scorso 3 febbraio Prevost aveva rilanciato un articolo del 'National Catholic Reporter' dal significativo titolo "JD Vance si sbaglia: Gesù non ci chiede di fare una classifica nel nostro amore verso gli altri". Il riferimento è alle parole pronunciate dal vicepresidente JD Vance in un'intervista a Fox News il 29 gennaio: "Esiste un concetto cristiano secondo cui si ama la propria famiglia, poi si ama il prossimo, poi si ama la propria comunità, poi si ama il proprio concittadino e poi si dà priorità al resto del mondo. Gran parte dell'estrema sinistra ha completamente ribaltato questa idea". Una 'classifica' evidentemente non condivisa dal cardinale americano.

Le congratulazioni di Trump a Prevost: “Un grande onore per gli Usa, presto l'incontro”

Pochi giorni dopo era stata la volta del rilancio di un articolo - anche questo sulla 'classifica dell'amore' elaborata da J.D. Vance - intitolato "Quello che il Vangelo chiede a tutti noi sull'immigrazione". L'ultima apparizione social su X è del 15 aprile per rilanciare un post polemico sulla "espulsione illegale di un residente statunitense da parte dei federali" con un link a un pezzo del 'Catholic Standard' dedicato al problema dell'immigrazione, intitolato "Questa prova è una Passione".

Fra i post più vecchi - molti dei quali risalenti al suo lungo dicastero in Perù - anche il rilancio di un'intervista dello stesso Prevost al quotidiano di Lima 'La Republica', in cui da vescovo della diocesi di Chiclayo invitava "le vittime di abusi sessuali da parte di sacerdoti a denunciarli", uno dei temi più cari a papa Francesco.

In ogni caso, Donald Trump ha espreso grande apprezzamento all'esito del Conclave: "Questo è un grande, un grande onore", ha ribadito il presidente degli Stati Uniti commentando l'elezione del primo Papa americano della storia. "Stavo guardando e hanno detto, viene dall'America - ha detto parlando con i giornalisti fuori dallo Studio Ovale - Grande".