Papa Leone XIV, la profezia di Renzi a Otto e mezzo: cosa diceva di Prevost

08 maggio 2025 a

a

a

Si discuteva ovviamente del Conclave nella puntata di ieri, 7 maggio 2025, di Otto e mezzo, il talk show di La7 condotto da Lilli Gruber. Tra gli ospiti c’erano anche Matteo Renzi, leader di Italia viva, e il vaticanista Marco Politi. Era stato proprio quest’ultimo a parlare prima dell’intervento “profetico” dell’ex premier: “Il post di Donald Trump ha sabotato le possibilità remote ma reali, data la personalità di un cardinale molto in gamba, molto stimato all'interno del Vaticano, di un americano, il cardinale Prevost, che ha l'esperienza dell'America del Nord, è stato missionario in America Latina, conosce il mondo perché è il cardinale del Dicastero dei Vescovi. Poteva essere un'eccezione di papa che venisse dall'America del Nord, ma dopo l'intervento di Trump è stato segato, c'era la tradizione di non nominare o scegliere mai un papa di una grande potenza”. Ed ecco poi le parole di Renzi: “Però mettiamola così Politi, io penso che quello che accadrà non è detto, anche perché se c'è uno molto lontano da Trump, tra gli americani, è proprio Prevost, mentre Dolan è molto vicino, dopodiché non sappiamo cosa sta succedendo”. E Renzi ci aveva visto giusto…