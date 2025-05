Germania, il governo chiede respingimenti anche per i richiedenti asilo

07 maggio 2025 a

Il nuovo governo tedesco, guidato dal cancelliere conservatore Friedrich Merz (che è stato eletto cancelliere solo al secondo turno), ha ordinato alla polizia di frontiera di respingere tutti i migranti senza documenti, inclusi i richiedenti asilo. Lo ha annunciato oggi il ministro dell'Interno Alexander Dobrindt, precisando che saranno fatte eccezioni solo per i gruppi vulnerabili come donne incinte e bambini. L'obiettivo è di rafforzare i controlli e limitare l'ingresso irregolare nel Paese. Secondo i media tedeschi, il ministero ha già schierato tra i 2.000 e i 3.000 agenti federali in più lungo i confini, oltre agli 11.000 già in servizio, con turni fino a 12 ore.

La misura annunciata fa parte dell'accordo di coalizione tra Cdu/Csu e Spd, che stabilisce il respingimento sistematico dei migranti privi di documenti, almeno fino a quando non sarà garantita una "protezione efficace delle frontiere esterne dell'Ue". La decisione, criticata da alcuni esponenti socialdemocratici, arriva in un clima teso dopo una serie di attacchi violenti attribuiti a cittadini stranieri, che hanno reso la lotta all'immigrazione irregolare un punto cardine della campagna elettorale di Merz.