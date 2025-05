In Germania una bella figura di Merz

Tommaso Cerno 07 maggio 2025 a

Una bella figura di Merz. Il nuovo Cancelliere tedesco è andato sotto alla prima votazione. I franchi tiratori hanno lanciato un segnale enorme. La democrazia «precostituita» dove è vietato, non si capisce bene per quale principio, governare con la destra (l’accordo su cui si fonda il governo italiano è il più forte d’Europa in questo momento) ha generato un ircocervo.

L’uomo uscito trionfante dalle elezioni politiche del dopo Scholz, colui che ha portato di nuovo la Cdu che fu di Angela Merkel ad essere il primo partito in Germania, e che doveva insomma prendere possesso del Bundestag acclamato dai tedeschi, finisce per essere perfino più debole del suo predecessore. E questo perché in Europa ancora si pensa di generale un modello Monti -Draghi combattendo contro il mulino a vento di nazismi e fascismi immaginari e non rendendosi conto che proprio il Ppe, la cui natura è di centrodestra, dovrebbe avere la forza di capire che l’alleanza con sinistra e verdi ha creato la depressione economica e politica in cui versa oggi.