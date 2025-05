Gaza, le opposizioni attaccano il governo: “Inerzia”. E spunta la sciarpa pro Palestina

06 maggio 2025 a

Il governo "venga a discutere nelle Aule del Parlamento" della guerra in Medio Oriente. È stata questa la richiesta avanzata oggi dalle opposizioni in Senato. "È agghiacciante il silenzio su quel che sta accadendo nella Striscia di Gaza", ha detto Stefano Patuanelli, capogruppo del Movimento 5 Stelle, accusando poi Israele di portare "il suo Paese in scia delle organizzazioni terroristiche" palestinesi. Una posizione, quella della sinistra, che presto si è più concretamente trasformata nell’ennesima sceneggiata pro Palestina. Avs, in particolar modo, ha definito "inaccettabile l'inerzia, l'indifferenza del nostro governo e di molti Stati occidentali rispetto a quel che sta accadendo". Lo ha sostenuto a gran voce Peppe De Cristofaro. Il senatore Tino Magni, al suo fianco, indossava intanto con una sciarpa con la bandiera della Palestina.

"Chiediamo sanzioni diplomatiche, economiche e finanziarie nei confronti di Israele e che venga riconosciuto lo Stato di Israele", ha detto ancora in Aula Patuanelli. Alla proposta si è associata Italia viva con Enrico Borghi, che ha dichiarato: "Il nostro governo deve intervenire in sede europea, perché le singole voci da sole sono flebili, e si deve adoperare per il raggiungimento del cessate il fuoco e per garantire l'accesso alle cure e ai beni di prima necessita' alle popolazioni di Gaza". Secondo Francesco Boccia, presidente dei senatori del Partito democratico, è necessario "sentire la voce del governo, soprattutto davanti allo scellerato piano approvato ieri dal governo israeliano e dopo le parole del premier Netanyahu che ha comunicato che deporterà tutti i palestinesi nati e cresciuti nella Striscia di Gaza", ha attaccato. "Il governo riferisca quanto prima su questa tragedia", ha insistito.