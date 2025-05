Elezioni in Romania, gli exit poll: George Simion in testa con il 30% dei voti

04 maggio 2025 a

La Romania è tornata al voto per le nuove elezioni presidenziali e George Simion, il favorito, è in testa negli exit poll con oltre il 30% delle preferenze. Seguono il sindaco di Bucarest Nicusor Dan, candidato indipendente di orientamento liberale, e l'ex presidente Crin Antonescu, candidato europeista della larga coalizione al governo composta da Partito Socialdemocratico (PSD, di centrosinistra), Partito Nazionale Liberale (PNL, di centrodestra) e Unione Democratica Magiara di Romania (che rappresenta la minoranza ungherese in Romania). Entrambi si attesterebbero intorno al 23%. Lo riporta l'emittente romena Digi24.

I seggi sono rimasti aperti dalle 7 locali (le 6 in Italia) alle 21 locali (le 20 in Italia). Le elezioni sono state convocate dopo il caos scoppiato dopo l'annullamento della consultazione dello scorso novembre, quando al primo turno era risultato in testa a sorpresa Calin Georgescu: la Corte costituzionale, con una decisione arrivata a due giorni dal ballottaggio di inizio dicembre, aveva invalidato il successo di Georgescu per irregolarità finanziarie nella sua campagna elettorale e per pesanti ingerenze russe attuate attraverso TikTok. Alta l'affluenza alle urne: alle 14 locali, si era recato a votare il 25% degli aventi diritto, in aumento di un paio di punti percentuali rispetto alla consultazione del 24 novembre scorso.