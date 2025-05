Bambini in moschea, il ministero chiede verifiche sulla parità scolastica

04 maggio 2025 a

Monta la polemica dopo la gita in moschea organizzata della scuola dell’infanzia del comune di Ponte Priula, nel Trevigiano e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto precisa che quella coinvolta nella vicenda è "una scuola non statale, iscritta alla Federazione Italiana Scuole Materne". "Pur in attesa che si definiscano meglio i dettagli dell'accaduto, su incarico degli uffici centrali del ministero dell'Istruzione e del Merito, l'USR per il Veneto ha avviato gli opportuni approfondimenti, tesi in particolare a verificare se siano state rispettate, tra l'altro, le norme sulla parità scolastica", spiega una nota.

Treviso, bimbi dell'asilo cattolico pregano in moschea: scoppia la polemica

"Si ricorda che anche per questa istituzione, come per tutte le scuole statali e paritarie - continua il comunicato -, vigono le regole dell'autonomia scolastica, da cui discende la necessità di dotarsi del proprio progetto educativo, specifico, autonomo e condiviso con le famiglie. A questo progetto educativo le insegnanti e il coordinatore scolastico devono attenersi, come richiesto dalla Legge n. 62/2000 sulla parità scolastica, per ogni tipo di attività progettuale".