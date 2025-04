Trump-Zelensky, la foto dell'incontro "costruttivo" in Vaticano che resterà nella storia

26 aprile 2025 a

a

a

Miracolo di Jorge Mario Bergoglio, verrebbe da dire. Quando Volodymyr Zelensky, due mesi fa, ha lasciato la Casa Bianca dopo il duro scontro con Donald Trump, una riappacificazione tra i due sembrava pressoché impossibile. Eppure, nel giorno dei funerali di Papa Francesco, il presidente Usa e l'omologo ucraino hanno avuto un breve e "costruttivo" faccia a faccia. Dove? Nella Basilica di San Pietro, che fino a stamattina ha custodito la salma del Pontefice che più si è battuto per un mondo di pace e di condivisione. La foto, diffusa dalla presidenza ucraina e rilanciata subito da tutti i siti del mondo, è destinata a rimanere nella storia e a lasciare un segno nella giornata dell'addio al successore di Pietro che fino all'ultimo ha usato la flebile voce per mettere a tacere le armi. Due scatti mostrano i big seduti uno davanti all'altro e probabilmente intenti a scambiarsi visioni e punti di vista sui fatti e sul conflitto che sta lacerando il cuore dell'Europa. Un'altra foto, destinata ugualmente a finire sui giornali e a rimbalzare sui social, riprende poi Trump e Zelensky in piedi con il presidente francese Emmanuel Macron e il premier britannico Keir Starmer mentre parlano fra loro.

Funerali Francesco, Trump, Milei, Zelensky: chi sono i grandi della Terra presenti

A confermare la notizia anche il portavoce del presidente ucraino Sergei Nykyforov, che, al Kyiv Independent, ha dichiarato: "L'incontro ha avuto luogo ed è già terminato". Dopo una prima conferma della sua partecipazione a San Pietro, Zelensky aveva fatto sapere che non sarebbe venuto a Roma. Poi stamani l'arrivo. Il portavoce Nykyforov ha aggiunto anche che Trump e Zelensky hanno convenuto di tenere "ulteriori colloqui al termine della funzione", come riporta Skynews citando fonti vaticane. I due presidenti non si vedevano da febbraio, quando, allo Studio Ovale, di fronte ai cronisti Trump accusò duramente Zelensky di non mostrare gratitudine per l'aiuto ricevuto dagli Stati Uniti nel conflitto contro la Russia e di non volersi impegnare per il dialogo. Trump, appena arrivato alla Casa Bianca a gennaio per il suo secondo mandato, si è subito impegnato con il presidente russo Vladimir Putin per raggiungere un cessate il fuoco.