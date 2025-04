Funerali Francesco, Trump, Milei, Zelensky: chi sono i grandi della Terra presenti

Salvatore Martelli 26 aprile 2025 a

a

a

Oltre 200mila fedeli attesi, una piazza San Pietro gremita e le vie vicine chiuse per consentire lo svolgimento dell’ultimo saluto a Papa Francesco. Una messa esequiale in latino e con interventi in altre nove lingue (inglese, spagnolo, italiano, francese, arabo, portoghese, polacco, tedesco e cinese) a testimonianza dell’importanza globale dell’evento. Il funerale di Jorge Mario Bergoglio è anche il momento dell’arrivo di oltre 160 delegazioni da tutto il mondo e tra le prime file della celebrazione spiccano i grandi della Terra. A cominciare da Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti arrivato nella capitale insieme alla first lady.

L'abbraccio di Roma al suo vescovo: le immagini aeree in diretta | VIDEO

Poi quello ucraino Volodymyr Zelensky, al posto d'onore la delegazione del Paese natale del Pontefice, l'Argentina, guidata dal presidente della Repubblica Javier Milei, con la sorella Karina quale segretaria generale della Presidenza. Poi spazio al nostro Paese: in prima fila il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella insieme alla figlia Laura e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Poi il presidente del Senato Ignazio La Russa, quello Camera Lorenzo Fontana, il presidente della Corte Costituzionale Giovanni Amoroso, i vice presidenti del Consiglio Antonio Tajani e Matteo Salvini, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, l'ambasciatore presso la Santa Sede Francesco Di Nitto.

Bacio al feretro di Bergoglio: l'ultimo gesto affettuoso dell'infermiere Strappetti

Poi i sovrani dall’Europa e dal mondo: il re del Belgio Filippo con la regina Matilde, di Danimarca Regina Mary, di Spagna Re Felipe VI con la Regina Letizia, di Giordania Re Abdullah II accompagnato da Rania, di Monaco Principe Alberto con la consorte Charlene, di Svezia Re Carlo Gustavo con la Regina Silvia. Teste coronate anche dagli Emirati arabi, dal Lesotho, dal principato di Andorra e da quello del Lichtenstein; anche i granduchi del Lussemburgo, mentre fra i principi ereditari presenti William per il regno Unito e la principessa Mette-Marit di Norvegia. I capi di Stato il tedesco Frank-Walter Steinmeier con il cancelliere Olaf Scholz; il brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva; il francese Emmanuel Macron con la consorte Brigitte; l'ungherese Tamas Sulyok con il primo ministro Viktor Orban.