Trump, stretta di mano con von der Leyen, incontro con Zelensky e segno a Macron: le "prove di pace"

Per l'ultimo saluto a Papa Francesco, il successore di Pietro che con la sua aderenza al Vangelo ha provato a mettere il balsamo sulle ferite del mondo e a costruire ponti tra le popolazioni in conflitto, i grandi della Terra sembrano disposti a fare un passo indietro e a ricucire gli strappi. A seppellire l'ascia di guerra è soprattutto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che a margine e nel corso dei funerali di Bergoglio ha stretto la mano alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, ha incontrato il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky e ha scambiato il segno di pace con il presidente francese Emmanuel Macron. Gesti, questi, che non sono passati inosservati e che, anzi, hanno riacceso la speranza di un nuovo, fruttuoso dialogo. Solo una settimana fa la premier italiana Giorgia Meloni era atterrata a Washington con la valigia carica di determinazione e dossier studiati alla perfezione per portare a casa una tregua tra Usa e Ue e agire da mediatrice in un quadro geopolitico complesso.

❗️Photo of the day: first footage of Trump and Zelensky's meeting at the Vatican. pic.twitter.com/lrJAzTNJHj — MilitaryNewsUA (@front_ukrainian) April 26, 2025

Il presidente Usa, poco prima della cerimonia delle solenni esequie del Pontefice, ha incontrato brevemente von der Leyen sul sagrato di San Pietro. È stato questo il primo tentativo di riavvicinamento dopo il terremoto scatenato dai dazi imposti dall'inquilino della Casa Bianca al resto del mondo (Ue compresa). Ma non solo. C'è la conferma all'evvenuto bilaterale tra Trump e l'omologo ucraino Zelensky. A riportarlo è stato il direttore delle comunicazioni della Casa Bianca, Steve Cheung. I due leader hanno avuto un incontro privato "molto produttivo", ha fatto sapere. Non si esclude la possibilità di un secondo scambio di vedute, sempre in Vaticano. Trump, come hanno mostrato le riprese in diretta, ha quindi scambiato il segno della pace con il presidente finlandese Alexander Stubb, seduto proprio al suo fianco, e con il presidente francese Emmanuel Macron.