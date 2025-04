25 aprile, doccia fredda per Schlein: il super-sondaggio affossa il Pd

25 aprile 2025 a

Una delle date cardine della retorica dem è quella del 25 aprile, giornata in cui quest'anno si celebrano gli 80 della Liberazione dal nazifascismo, festa tenuta in ostaggio dalal sinistra nonostante molti partigiani fossero cattolici, liberali e comunque non comunisti. Ebbene, in un giorno così, arriva la doccia fredda per il Pd di Elly Schlein. I dati della Supermedia dei sondaggi Agi/YouTrend diffusi giovedì 24 aprile fanno emergere un deciso del Partito democratico e la crescita contemporanea di Avs e, soprattutto, del Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte.

Ecco tutti i numeri della media degli ultimi sondaggi dei maggiori istituti e la differenza con la rilevazione precedente del 10 aprile: Fratelli d'Italia 29,5 per cento (+0,1), PD 21,8 (-0,6), M5S 12,5 (+0,5), Forza Italia 9,6 (+0,1), Lega 8,7 (+0,1), Verdi/Sinistra 6,3 (+0,3), Azione 3,4 (-0,1), Italia Viva 2,3 (-0,1), +Europa 1,9 (invariato), Noi Moderati 1,0 (invariato). Questa, invece, la Supermedia coalizioni 2022: Centrodestra 48,7 (+0,3) Centrosinistra 30,1 (-0,2).

C'è una chiara "tendenza a scendere del Partito Democratico, meno 0,6 con un dato sotto il 22% nella media di questa settimana. E al contrario se dobbiamo vedere un segno più lo vediamo nel Movimento 5 Stelle, al 12,5 che è un dato storicamente modesto pma indubbiamente superiore a quello delle elezioni europee quando il 5 Stelle arrivò a malapena al 10% dei voti", spiega Lorenzo Pregliasco di YouTrend a Omnibus, su La7. Ma "c'è anche una lieve risalita di Alleanza Verdi Sinistra che segna lo 0,3 in più - osserva il sondaggista - quindi all'interno dell'opposizione si vede una discesa del Partito Democratico e una crescita soprattutto di Avs e Movimento 5 Stelle".