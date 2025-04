Papa Francesco e 25 aprile, Cruciani travolge la sinistra: "Non è colpa della Meloni!"

24 aprile 2025 a

Quanta ipocrisia sulla figura di Papa Francesco. La "vetta" della doppia morale, tuona Giuseppe Cruciani nell'ultima puntata de La Zanzara su Radio 24, la tocca la sinistra e in particolare la segretaria del Pd Elly Schlein: "Va in Parlamento a dire che è ipocrita chi elogia il Papa e poi deporta i migranti o è contro il green... Ognuno prende il Papa per quello che conviene, tutti sono ipocriti ma svetta la Schlein, una roba vergognosa", Per quale motivo? "La sinistra a favore delle unioni gay, dell'utero in affitto, dell'eutanasia elogia Bergoglio: siete incredibili, ma smettetela con queste buffonate", afferma il conduttore nel suo intervento in apertura di trasmissione con David Parenzo.

Lezione di cristianesimo woke della Schlein alla Camera: ci mancava sta Papessa

“Quanto mi fa schifo chi elogia il Papa solo quando conviene,” ha detto Cruciani, “ognuno prende il Papa per quello che conviene”. No solo. La polemica coinvolge le celebrazioni del 25 aprile. Il giornalista critica il lutto nazionale di cinque giorni indetto dal governo per la morte di Jorge Mario Bergoglio, definendolo “non per un’eccessiva schiavitù nei confronti del Vaticano”, ma un modo per seguire l’onda dell’emozione. Tuttavia, ha affermato sarcasticamente che alcuni credono sia stato fatto per “coprire il 25 aprile,” ribadendo che questa ossessione per il fascismo è ridicola. “Il 25 aprile si celebra lo stesso”, ha detto il conduttore, criticando chi pensa che questo evento voglia “annacquare il 25 aprile”. E ancora: "Non è colpa di Giorgia Meloni se il Papa è morto il 21 aprile".