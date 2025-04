Putin e la tregua di Pasqua, Tajani: "Messaggio a Trump". Cosa c'è dietro

19 aprile 2025 a

Roma "è oggi capitale di pace e dialogo". Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani interviene sabato 19 aprile a 4 di sera weekend, su Rete 4 , in merito ai colloqui tra Iran e Stati Uniti di oggi, con l'intermediazione dell'Iran: "Sono andati bene. Sono stato in contatto costante con gli iraniani e gli americani e gli echi sono positivi", ha riferito il ministro. "L'Iran vuole continuare nella sua azione per avere il nucleare come fonte energetica e l'Aiea verificherà cosa faranno veramente gli iraniani", ha concluso, "se si va nella giusta direzione come sembra si riuscirà a disinnescare una delle micce che creano instabilità in Medio Oriente".

Oggi è il giorno in cui Mosca ha annunciato un cessate il fuoco temporaneo in Ucraina per la festività della Pasqua ortodossa. "Credo che Putin abbia voluto dare un segnale a Trump e agli Stati Uniti che lo invitava a un dialogo - osserva Tajani - Due giorni sono nulla ma potrebbe essere un segnale distensivo. Ci possiamo fidare? Mi auguro di sì, ma non sarà facile trovare un accordo con la Russia. L'Italia si è sempre schierata dalla parte dell'aggredito ma ora dobbiamo lavorare per la pace".

Sulla visita a Roma del vicepresidente Usa il leader fdi Forza Italia spiega che "Vance mi è sembrato un politico esperto, attento, che può giocare un ruolo importante. Abbiamo affrontato tutti i temi all'ordine del giorno e le relazioni tra Italia e Stati Uniti. Quello che sta accadendo in questo momento è un rapporto che si consolida tra Roma e Washington".