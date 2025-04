Ucraina, Putin annuncia la tregua di Pasqua: "Ma reagiremo alle aggressioni"

19 aprile 2025 a

Armi ferme a Pasqua. Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato una tregua pasquale unilaterale lungo la linea del fronte in Ucraina. "Guidati da considerazioni umanitarie, oggi dalle 18:00 ora di Mosca (17 italiane) fino a mezzanotte di lunedì, la parte russa dichiara una tregua pasquale. Ordino di fermare tutte le operazioni militari per questo periodo", ha dichiarato il capo del Cremlino nel corso di un incontro con il capo di Stato Maggiore, Valery Gerasimov. Lo riporta l'agenzia Tass. Putin ha tuttavia avvertito che le forze armate russe devono rimanere in allerta per possibili violazioni della tregua da parte ucraina. "Le nostre truppe devono essere pronte a respingere qualsiasi provocazione o azione aggressiva da parte del nemico", ha sottolineato il presidente.

L'annuncio arriva alla vigilia della Pasqua ortodossa - che nel 2025 cade lo stesso giorno di quella cattolica - festività molto sentita nel mondo russo e slavo, e rappresenta un'iniziativa presentata da Mosca come gesto umanitario. Nessuna risposta ufficiale per ora dalla parte ucraina.

Intanto Mosca ha annunciato di aver liberato il 99,5 per centro del territorio di Kursk, in Russia, mentre l'intelligence militare britannica nell'ultima valutazione pubblicata su X dal Ministero della Difesa sostiene che la Russia negli ultimi giorni ha intensificato le offensive in diversi punti del fronte ucraino, concentrando gli sforzi soprattutto nel nord del Paese e nella regione russa di Kursk, dove per gli 007 britannici restano presenti forze ucraine dopo l'incursione dell'estate scorsa. Secondo Londra, l'esercito russo sta tentando di conquistare alcuni centri urbani strategici nell'oblast di Donetsk, come Toretsk e Chasiv Yar, sotto attacco da mesi. Al contrario, il fronte sud appare secondario nelle priorità di Mosca, con poche segnalazioni di avanzamenti, probabilmente a causa del trasferimento di forze su altri assi offensivi. Nel nord, recenti attacchi russi hanno causato decine di vittime a Sumy e si intensificano anche le operazioni nell'area di Kharkiv. A Kupiansk, nodo ferroviario e logistico, proseguono gli assalti russi, mentre a nord della città le truppe di Mosca mantengono una testa di ponte a Zapadne, oltre il fiume Oskil. Tuttavia, droni ucraini e l'artiglieria stanno ostacolando i tentativi russi di attraversamento con pontoni.