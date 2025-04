Mensa della Farnesina dedicata a Suor Paola D'Auria: quando sarà aperta

Pietro De Leo 16 aprile 2025 a

a

a

Aiutare i più deboli, nella realizzazione di una vera e propria “Diplomazia della solidarietà”. In questa direzione risiede l’apertura, per una volta al mese, della mensa del ministero degli Esteri ai più bisognosi. Il titolare della Farnesina ha intitolato, proprio nel mercoledì della settimana Santa, la mensa a Suor Paola D’Auria, scomparsa qualche settimana fa, volto impresso nel cuore degli italiani e per tutta la sua vita impegnata in iniziative di carità. L’intitolazione, attraverso una targa, dà il via a questo percorso che vedrà il ministero accogliere chi è più in difficoltà. E si aggancia a un’altra già in corso, una raccolta di generi alimentari, indumenti, giocattoli, promossa tra i dipendenti del ministero.

Domenico Quirico: ecco il piano dell'Islam radicale. La minaccia che non vogliono vedere

A mettere in campo queste iniziative è il consigliere del Ministro Monsignor Marco Malizia, in collaborazione con alcune realtà dell’associazionismo: la Caritas di Roma, l’associazione Solidarietà e Speranza (fondata appunto da Suor Paola), la comunità di Padre Vittorio Trani, cappellano di Regina Coeli e le parrocchie della XIII Prefettura. Intanto, sempre nel mercoledì di Pasqua è stata celebrata una messa del Segretario di Stato della Santa Sede, Cardinal Pietro Parolin, per il personale del ministero. Parolin ha visitato anche l’Unità di crisi della Farnesina. Tajani ha portato al Cardinale anche la testimonianza dell'eccellente collaborazione realizzata all'EXPO di Osaka, dove il Padiglione italiano ospita uno spazio dedicato alla Santa Sede al cui interno è attualmente esposto il capolavoro di Caravaggio della "Deposizione di Cristo".