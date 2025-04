Domenico Quirico: ecco il piano dell'Islam radicale. La minaccia che non vogliono vedere

Giulia Sorrentino 15 aprile 2025 a

L'islam è davvero una minaccia per l'occidente? Siamo sicuri che, come qualcuno tenta di sostenere, sia semplicemente una propaganda utilizzata da una destra antisemita e non lo specchio della realtà che presto ci travolgerà? A lanciare l'allarme è il noto giornalista de La Stampa Domenico Quirico, autore del volume “Le quattro Jihad. Lo scontro tra islam e Occidente da Napoleone a Hamas” che, ospite di David Parenzo a “L’Aria che tira” ha ricordato come «i gruppi dell’Islam radicale e militare che hanno sigle diverse (che usano solo per confondere le acque) ma un unico scopo, in questi ultimi tempi li abbiamo totalmente dimenticati, ritenendo che con l’eliminazione del califfato il problema fosse risolto. In realtà hanno guadagnato una quantità enorme di posizioni in varie parti del mondo Soprattutto in Africa. Dal Mozambico, al Congo, al Sahel. Gli anni della guerra in Ucraina per gli islamisti sono stati una mamma mandata da Dio di cui ringraziano Allah ad ogni minuto. I cani infedeli si sbranano tra di loro e noi lavoriamo come sappiamo per contenere il controllo di territori sempre più vasti. Il califfato prima era uno. Ora ce ne sono 10, 50, 100 in varie parti del mondo: lì gli islamisti amministrano le popolazioni e controllano militarmente il territorio. Il caso più classico di tutto ciò è il Sahel, il Burkina Faso. Tutti territori controllati da loro».

Questo dovrebbe farci comprendere, quindi, che «la grande minaccia non è l’attentato del tizio con il camioncino che mette sotto tre persone, quello è terrorismo spiccio, anche se tremendo e sanguinoso. Ma il problema è che il califfato si è moltiplicato e rafforzato». Le parole di Quirico sono un esempio lampante di come non ci si possa più nascondere, e che il problema di cui oggi si parla per via di Monfalcone e del partito islamista di Bou Konate, beh, in realtà è molto più diffuso e inquietante.