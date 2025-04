25 aprile, “vorrei prenderti a sberle”: bufera sulla presidente dell'Anpi di Varese

08 aprile 2025 a

a

a

Libertà di espressione a senso unico. Dopo la tirata di capelli di Romano Prodi all’inviata di Rete Quattro Lavinia Orefici e il manifestato desiderio di Fausto Bertinotti di colpire con un oggetto la premier Giorgia Meloni, arriva la minaccia della presidente dell’Anpi di Varese, Ester Maria De Tomasi, nei confronti di uno studente reo di esternare un'opinione diversa da quelle prese in considerazione dalla sua interlocutrice. In occasione di un convegno organizzato presso l'Istituto Carlo Volontè di Luino per gli 80 anni del 25 aprile, la fiera rappresentante dei partigiani non ha saputo gestire la situazione e, a un interrogativo posto da uno degli studenti presenti, si è spazientita e ha reagito in maniera aggressiva. “Vorrei prenderti a sberle”: è la frase choc pronunciata da De Tomasi.

25 aprile, l'Anpi organizza un concerto al Teatro alla Scala. Quella frase di Calamandrei sulla libertà

L'obiettivo dell’evento, viene da sè, era spiegare ai ragazzi la “Liberazione”. Peccato che dai relatori è stato usato un paragone inusuale, che ha suscitato sorpresa e ilarità tra gli studenti. "Immaginate di mangiare chicken mcnuggets ogni giorno senza riuscire ad andare in bagno, poi al quinto ecco che finalmente ci riuscite... Questo è il senso della Liberazione dal fascismo", ha scandito un rappresentante dell’Anpi di Varese davanti alla platea, spingendosi poi oltre e bollando come "fascista" la polizia che aveva cercato di contenere i ProPal di Pisa.

Giuseppi punta a fare l'anti Meloni. Rivolta dei riformisti del Pd: "Così Elly sta sbagliando tutto"

Poi un ragazzo di 19 anni è intervenuto per dire la sua. "Ho spiegato che le forze dell’ordine intervengono quando è necessario farlo e che i partigiani rossi volevano instaurare una dittatura comunista in Italia che sarebbe stata anche peggiore del fascismo", ha raccontato oggi a Libero. Apriti cielo. La presidente dell’Anpi di Varese, dopo aver ricordato il padre rinchiuso nel lager di Mauthausen, ha tolto ogni freno: "Adesso io vorrei prenderti a sberle", ha esclamato. Il video dell'episodio è finito in rete ed è scoppiata la bufera. Sarebbe questo l'antifascismo sbandierato dalla sinistra?