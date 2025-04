Fratoianni, gelo alla manifestazione no-armi: "Vendi la Tesla!", la contestazione

05 aprile 2025 a

Nella piazza contro il riarmo dell'Unione europea organizzata dal Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte, sabato 5 aprile a Roma, ci sono anche loro: Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi Sinistra. In particolare, Fratoianni ha espresso soddisfazione per il movimento contro il riarmo: "Questa piazza è un pilastro come è un pilastro ogni occasione in grado di determinare convergenze e di farlo sull’urgenza del momento. Oggi la guerra è la grande questione che abbiamo davanti non solo per ragioni etiche e non solo perché la guerra è terribile e orribile, ma perché la guerra produce economia di guerra, come si vede col piano di riarmo. La guerra alimenta il nazionalismo, fa saltare l’Europa, fa saltare ogni progetto legato alla transizione ecologica digitale, dal rafforzamento del welfare al sostegno al lavoro e la lotta contro la precarietà"; ha detto parlando con i cronisti.

Tuttavia non sono mancati momenti di aspra critica. Nel corso al corteo Fratoianni è stato avvicinato da militanti che hanno contestato le sue posizioni, mentre un gruppetto che sfilava lanciato il coro: "Vendi la Tesla, amico vendi la Tesla!", in riferimento alla costosa auto elettrica presa con la compagna Elisabetta Piccolotti e di cui la coppia si è pentita per l'impegno politico del fondatore della casa automobilistica in politica al fianco di Donald Trump. L'esponente di Fratoianni non si è scomposto e ha fato buon viso al proverbiale cattivo gioco.