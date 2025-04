M5S in piazza a Roma, bandiere della Palestina e striscioni contro Netanyahu

Aldo Rosati 05 aprile 2025 a

a

a

In piazza Vittorio Emanuele cominciano ad arrivare i manifestanti M5S per la sfilata che alle 15 si concluderà ai Fori Imperiali. Tra le bandiere a 5 stelle, anche molti striscioni Pro Pal e contro Bibi Netanyahu. Attesa anche una foltissima delegazione Pd con il capogruppo Francesco Boccia ed il responsabile organizzazione Igor Taruffi. Alla sfilata parteciperanno anche i leader di Avs, Nicola Fratoianni ed Angelo Bonelli. Previsti 100 pullman provenienti dal Sud, per quello che è il vero e proprio Pride di Giuseppe Conte.

“È una bella piazza democratica”, dice Francesco Boccia capo delegazione dem raggiungendo la sfilata 5 stelle in piazza Vittorio a Roma. Nutrita la rappresentanza del Pd, insieme al capogruppo, la senatrice Susanna Camusso, il deputato Paolo Ciani, il responsabile organizzazione Igor Taruffi, l’eurodeputato Sandro Ruotolo. La manifestazione pentastellata sta partendo ora per raggiungere alle 15 i Fori imperiali”.