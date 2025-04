M5s in piazza a Roma, l'abbraccio Boccia-Conte che imbarazza Schlein

Sullo stesso argomento: M5S in piazza a Roma, bandiere della Palestina e striscioni contro Netanyahu

Aldo Rosati 05 aprile 2025 a

È probabilmente l’immagine della giornata. Il capo delegazione dem, Francesco Boccia, si fa largo tra la folla per abbracciare il ‘padrone’ di casa. Un saluto fraterno tra i due corregionali, il capogruppo dem e l’ex presidente del consiglio. “Grazie grazie grazie per esserci” gli dice Giuseppe Conte che poi va a baciare Susanna Camusso, e a salutare Marco Furfaro. La delegazione Pd alla manifestazione M5S partecipa senza striscioni o bandiere di partito, è comunque accolta senza contestazione, se non qualche urlo di disapprovazione da parte di chi gli contesta un atteggiamento troppo comprensivo verso Israele. Conte è tra le prime fila della manifestazione insieme a Paola Taverna e a Stefano Patuanelli.

"È una piazza che abbiamo messo a disposizione di tutti e sono contento che le forze principali di opposizione siano tutte qui rappresentate", dice Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, parlando con i cronisti prima dell’inizio del corteo contro il riarmo, "credo che oggi noi stiamo piantando un pilastro molto solido fermo per costruire un’alternativa di governo".

"Alcune cose ci dividono dal M5S ma altre ci uniscono. Siamo d’accordo sulla critica alla corsa al riarmo dei 27 Stati e alle proposte della Commissione che puntano in questa direzione e d’accordo sulla prospettiva della difesa comune. Certo, non siamo d’accordo sul supporto militare all’Ucraina ma tutto pensiamo che sia necessario intensificare gli sforzi diplomatici e politici, che vogliamo faccia l’Ue, per negoziare una pace giusta. A maggior ragione oggi quando Trump assume sempre più il punto di vista di Putin", afferma il presidente dei senatori del Pd, Boccia, alla manifestazione organizzata a Roma dal M5S. "Con i 5S siamo alleati in tante amministrazioni, a Genova come in molte regioni e comuni e quando un alleato va in piazza noi ci siamo al netto delle differenze, per dare attenzione e ascolto", aggiunge il dem.