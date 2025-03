Ventotene, Piccolotti contro Bandecchi: "Porcheria". Il leader di Alternativa Popolare: "Comunisti su Marte"

23 marzo 2025 a

a

a

"Porcheria maschilista". La parlamentare di Alleanza Verdi Sinistra Elisabetta Piccolotti (a distanza di pochi giorni dalla figuraccia della Tesla) ha firmato un attacco frontale al leader di Alternativa Popolare Stefano Bandecchi dopo che quest'ultimo ha lanciato un post provocatorio sul suo profilo Instagram per riallacciarsi alla polemica del Manifesto di Ventotene. Con la foto di una modella, la scritta "ventottenne" e il titolo "il nostro manifesto ha qualcosa in più", Bandecchi ha provocatoriamente offerto la sua versione del testo scritto da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, finito al centro del dibattito politico dopo le affermazioni fatte dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla Camera. Il "Manifesto che a Ventotene non avrebbero mai potuto scrivere per mancanza di capacità e allegria cerebrale. Erano comunisti: dittatura, alcol, e spie sul territorio per rompere i c*****ni. Fratellanza con Urss, Unione Sovietica (sparita)", ha scritto il leader di Alternativa Popolare.

Scoppia il caso Prodi-Mediaset. La giornalista: "Scioccante, mi ha tirato i capelli"



Il post ha attirato l'attenzione dei media e, tra gli altri, di Piccolotti. "Il post del sindaco di Terni Bandecchi pubblicato sui social dedicato al Manifesto di Ventotene è una vera porcheria maschilista", ha dichiarato. "Ed è anche una imbarazzate confessione - ha proseguito la parlamentare - per Bandecchi da un lato ci sono quelli di Ventotene, cioè noi che vogliamo costruire un’Europa più democratica e più libera, e dall’altro chi, come la destra, in testa ha solo le immagini di giovani donne seminude. Se non ha voglia di fare politica e preferisce immaginarsi ’pappone' farebbe bene a smettere di fare il sindaco". La risposta di Bandecchi non si è fatta attendere. "La Piccoletti è piccoletti di nome e di fatto. Purtroppo io trovo le donne più belle degli uomini. Per quanto riguarda Ventotene, trovo raccapricciante ciò che è scritto in quel trattato. Per me il Capitalismo è la democrazia perfetta e sono felice il comunismo sia fallito. Gli ultimi comunisti rimasti andrebbero isolati su Marte. Chi fa eleggere ladri non può insegnarmi niente. Viva le Donne", ha tuonato sempre sui social.