Prodi, scoppia il caso con la giornalista Mediaset: "Scioccante, mi ha tirato i capelli"

Scoppia il caso Romano Prodi e in rete non si fa che parlare di lui. Il motivo? Ieri, durante la manifestazione "Libri come 2025 - Festa del libro e della lettura" a Roma, l’inviata di Quarta Repubblica Lavinia Orefici ha posto una domanda in modo garbato all’ex premier e ha ricevuto come risposta "parole stizzite, irrispettose e una tirata di capelli". La giornalista, come ha ricostruito Rete 4 in una nota ufficiale, aveva chiesto in modo educato un commento su un passaggio del Manifesto di Ventotene, sbandierato nelle piazze e poi riproposto, con brevi citazioni, dalla premier Giorgia Meloni alla Camera. "Che cavolo di domanda è? Questo è un modo volgare di fare politica": è stata la risposta stizzita e nervosa di Prodi. Poi una mano dell’ex presidente della Commissione europea "ha afferrato una ciocca dei capelli della giornalista e l’ha strattonata".

"È stato il gesto di un attimo che ha lasciato scioccata e senza parole la giornalista. In decenni di lavoro, mai ci saremmo aspettati un gesto simile nei confronti di una collega da un ex presidente del Consiglio", ha denunciato l’emittente. "Il presidente Prodi, oltre a rispondere alla mia domanda con tono aggressivo e intimidatorio, ha preso una ciocca dei miei capelli e l’ha tirata. Ho sentito la sua mano fra i miei capelli, per me è stato scioccante. Lavoro per Mediaset da 10 anni, inviata all’estero su vari fronti e non ho mai vissuto una situazione del genere. Mi sono sentita offesa come giornalista e come donna", ha raccontato Orefici. Che ha continuato: "Mi dispiace che il presidente non si sia semplicemente scusato per il gesto che vedremo lunedì nel filmato. Le cose più gravi sono le inaccettabili parole, inappropriate e paternalistiche contro un giornalista che pacatamente ha chiesto un commento su ciò che ha detto la premier Giorgia Meloni in aula".