Piazza di Serra, “gravità inaudita”. Gasparri furioso per il finanziamento di Roma: pronto l'esposto

19 marzo 2025 a

a

a

Il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, è furioso per il sostegno finanziario dato dal Comune di Roma a “Una piazza per l’Europa”, l’evento organizzato da Michele Serra. “È eclatante che la manifestazione politica della sinistra di sabato scorso in Piazza del Popolo risulta essere stata finanziata dal Comune di Roma. E si parla di una somma eclatante, soldi presi direttamente dalle tasche dei cittadini. È una vicenda di una gravità inaudita”, tuona il senatore azzurro.

Sinistra in piazza a spese nostre, pagato pure il treno: bufera su Gualtieri

Che poi continua: “Ma a quale titolo Zetema srl, del Comune di Roma, ha sostenuto economicamente una manifestazione di partito organizzata da un giornalista satirico, Michele Serra, e dal giornale-partito ‘Repubblica’, che già usufruisce di finanziamenti pubblici? C’è stato ben poco di culturale nello ‘spettacolo’ di sabato pomeriggio piuttosto è apparsa una manifestazione politica e di propaganda editoriale di un quotidiano. Il Comune di Roma come giustifica quanto accaduto?”.

La repubblica da "Amici miei": lotta al governo coi soldi nostri

“Presenterò – annuncia Gasparri - un esposto e chiederò di fare luce su questa vicenda alla Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica di Roma, perché c'è il rischio di illeciti anche di natura penale. Sicuramente la sinistra ha scritto di nuovo una pagina brutta della sua storia, andando contro ogni principio che a parole dice di voler rappresentare”.