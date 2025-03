Migranti, furia di Salvini: sentenza vergognosa, indebita invasione di campo

07 marzo 2025 a

La Lega si scaglia contro la Cassazione. “L’obbligo del soccorso in mare corrisponde ad una antica regola di carattere consuetudinario, rappresenta il fondamento delle principali convenzioni internazionali, oltre che del diritto marittimo italiano e costituisce un preciso dovere tutti i soggetti, pubblici o privati, che abbiano notizia di una nave o persona in pericolo esistente in qualsiasi zona di mare in cui si verifichi tale necessità; come tale esso deve considerarsi prevalente su tutte le norme e gli accordi bilaterali finalizzati al contrasto dell’immigrazione irregolare”, sono queste le parole dei Supremi giudici delle Sezioni unite civili nell’ordinanza di 37 pagine con cui hanno accolto il ricorso di 41 profughi provenienti dall'Eritrea, che si trovavano a bordo della nave della Guardia Costiera 'Diciotti' dove, nel 2018 furono trattenuti a bordo dal 16 al 25 agosto. I risarcimenti stabiliti dalla Giudici variano dai 42mila ai 71mila euro. Una decisione che ha fatto infuriare tutti a via Bellerio.

“Quella della Cassazione sul caso Diciotti è una sentenza, e lo dico con rispetto, vergognosa, perché mi sembra un’altra invasione di campo indebita. Se quel governo come altri governi riteneva che la difesa dei confini, il contrasto all’immigrazione clandestina, il contrasto ai trafficanti di esseri umani era una priorità, ritengo che ad anni di distanza chiedere che siano i cittadini italiani a pagare per la difesa dei confini, di cui ero orgogliosamente protagonista, sia indegno”, la reazione del vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di un evento a Palazzo Lombardia, a Milano.

Sui profili social della Lega il concetto viene quindi ribadito: "Assurdo. Paghino questi giudici di tasca loro, se amano tanto i clandestini”. All’attacco anche il vicesegretario del Carroccio, Andrea Crippa: “Decisione sbalorditiva, a spese dei cittadini, dalla Corte di Cassazione. Il governo dovrà risarcire un gruppo di immigrati della nave Diciotti. L’ennesima scelta, guarda caso, in contesti d’azione dell’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini. I giudici se ne facciano una ragione: Salvini non ha commesso reati. Paghino i giudici di sinistra, non tutti gli italiani”. Sono poi arrivati una sfilza di altri commenti da esponenti leghisti. Si riaccende la fiamma dello scontro tra il centrodestra e le toghe.