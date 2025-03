Caso Diciotti, Salvini inchioda la sinistra: "Non si smentiscono mai, penosi"

07 marzo 2025 a

Il via libera al risarcimento per un gruppo di migranti a cui, dal 16 al 25 agosto del 2018, fu impedito di sbarcare al porto di Catania dalla nave Diciotti della guardia costiera che li aveva soccorsi, e deciso dalle sezioni unite della Cassazione, ha provocato l'immediata reazione di Matteo Salvini. "Quella della Cassazione sul caso Diciotti è una sentenza, e lo dico con rispetto, vergognosa, perché mi sembra un’altra invasione di campo indebita", ha dichiarato l'attuale ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti a margine di un evento a Palazzo Lombardia. Poi, su X, il leader della Lega è tornato sul tema caldo e ha tirato in ballo quella sinistra che lo colpevolizza. "A sinistra non si smentiscono mai: contro l’Italia e la difesa dei suoi confini, contro gli italiani, la loro dignità e la loro sicurezza. Penosi", ha tuonato Salvini. Commento duro, questo, pubblicato insieme alle foto di Riccardo Magi (+Eu), Angelo Bonelli (Avs) e Sandro Ruotolo (Pd).

"Il risarcimento per i naufraghi della nave Diciotti è il minimo. Io ero su quella nave e ricordo la disperazione e le storie tragiche di alcuni di loro. Un gruppo di donne eritree che avevano passato l’inferno per mettersi in salvo in Italia", ha detto il segretario di + Europa a margine di un convegno del comitato promotore del referendum sulla cittadinanza. "Dovrebbe pagarli Salvini, questa è la verità", ha aggiunto. "Sono refrattari alle sentenze. Alla Meloni ricordo che la Cassazione non è un organo politico. Ma il punto è che a pagare non deve essere lo Stato ma Salvini, per la sua inadeguatezza e inadempienza", ha sostenuto invece il coportavoce di Avs Angelo Bonelli. "Giorgia Meloni dice che è frustrante risarcire i migranti della Diciotti sequestrati da Salvini. Ma una soluzione c’è per far sentire meglio la presidente del Consiglio: paghi il suo ministro, visto che la decisione illegittima l’ha presa lui sulla pelle di povera gente che ha rischiato di morire in mare", ha affermato infine Sandro Ruotolo, componente della segreteria nazionale del Pd ed europarlamentare.