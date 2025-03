Vertice a Londra, Meloni frena sull'invio di truppe in Ucraina: "Resto perplessa"

02 marzo 2025 a

Meloni frena sull'invio di truppe eur0pee in Ucraina. Sull’ipotesi francese di un invio di truppe europee in Ucraina «ho espresso perplessità, come sapete. E continuo a essere perplessa sull’utilizzo di truppe europee, al di là del fatto che la presenza di truppe italiane in Ucraina in questa fase non è mai stata all’ordine del giorno, tanto per sgomberare il campo. Ma io vedo questa come una soluzione che rischia di essere molto complessa e probabilmente meno risolutiva di altre». L'ha detto la premier Giorgia Meloni, parlando con la stampa davanti alla residenza dell’ambasciatore italiano a Londra dopo il summit dei leader sull’Ucraina.

“L'Occidente non si divida, tutti vogliamo la pace”. Meloni vede Starmer a Londra

Poi la Meloni affronta il tema della «Sicuramente gli Stati Uniti vogliono una pace, la vogliono velocemente, ma penso anche che proprio perché Trump dice io sono un peacekeeper, cioè sono una persona che vuole portare pace, penso che sia anche nell’interesse degli Stati Uniti essere certi che nel momento in cui si arriva a una pace, non si torna indietro. Penso che su questo elemento che è un elemento di enorme interesse comune, si possano costruire delle proposte e delle soluzioni e quindi lavoriamo a quelle proposte e a quelle soluzioni». Lo afferma la premier Giorgia Meloni in un punto stampa al termine del Vertice di Londra. «Quello che sappiamo e quello che condividiamo e che abbiamo condiviso anche oggi è che in fondo tutti condividiamo lo stesso obiettivo, lo condivide l’Italia, lo condivide l’Europa, lo condivide la Nato, lo condividono gli Stati Uniti ed è arrivare a una pace giusta e duratura in Ucraina, poi c’è da discutere come», sottolinea.