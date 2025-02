Decreto bollette, la ricetta di Meloni: "Manteniamo l'impegno con gli italiani"

28 febbraio 2025 a

a

a

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni illustra sui social il contenuto del decreto bollette approvato dal Consiglio dei ministri. Il provvedimento prevede lo stanziamento di 3 miliardi di euro per contrastare i rincari sui prezzi dell'energia che si ripercuotono sulle famiglie italiane.

Oggi stanziamo 3 miliardi per fronteggiare il caro bollette e sostenere cittadini, famiglie e imprese. Ascoltate cosa prevede l’intervento del Governo. pic.twitter.com/6zLh5582By — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) February 28, 2025

«Oggi il governo ha stanziato 3 miliardi per contrastare il caro bollette. Parliamo di circa 1,6 miliardi euro per le famiglie e 1,4 miliardi di euro per le imprese. Con questo intervento le famiglie con un reddito Isee fino a 25 mila euro, quindi la stragrande maggioranza, potranno contare nel prossimo trimestre su un sostegno di circa 200 euro se ne faranno richiesta. Questo significa che "dovrete presentare il vostro Isee. È un contributo che salirà a oltre 500 euro per chi ha già i requisiti per il bonus sociale. Quindi i nuclei con un Isee fino a 9.530 euro. Abbiamo prorogato di 2 anni l’obbligo per i vulnerabili di passare al mercato libero. Andiamo anche incontro alle imprese. In particolare tagliamo gli oneri di sistema per le piccole e medie imprese e assicuriamo così una riduzione delle prossime bollette che si aggira introno al 20 per cento. Avremo finalmente bollette chiare grazie all’obbligo di trasparenza che imponiamo ai gestori. Oltre a un certo prezzo dell’energia lo Stato ha deciso che rinuncerà all’Iva e destinerà l’eccesso di Iva alla riduzione delle bollette. Abbiamo inoltre costruito un meccanismo che ci consentirà di utilizzare, in base all’andamento futuro dei prezzi dell’energia, anche ulteriori 3 miliardi 500 mila del fondo sociale per il clima. Il governo ha approvato anche un altro importante provvedimento per garantire energia sicura, pulita, a basso costo capace di assicurare sicurezza energetica e indipendenza strategica all’Italia. Parlo ovviamente dell’energia nucleare sulla quale ora chiediamo al Parlamento di esprimersi. «Insomma, siamo intervenuti per dare una risposta immediata alla necessità del momento ma abbiamo anche deciso di guardare al futuro con scelte di lungo periodo perché è questo quello che serve all’Italia, scelte coraggiose e strutturali. È l’impegno che abbiamo assunto con gli italiani ed è un impegno che intendiamo rispettare». Lo dice in un video la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dopo le misure approvate in Consiglio dei ministri.