Ucraina, incontro Meloni-Starmer. “L'Occidente non si divida, tutti vogliamo la pace”

Giorgia Meloni e Keir Starmer al lavoro per trovare una soluzione dopo la rottura tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky sulla gestione della guerra tra Ucraina e Russia. La presidente del Consiglio italiana è volata a Londra per il vertice d’urgenza tra i Paesi dell’Europa e prima del summit ha avuto un incontro bilaterale con il primo ministro britannico. "Penso che sia particolarmente prezioso questo incontro nel momento in cui ci troviamo, che sia molto importante parlarci, coordinarci. Quindi grazie anche per aver convocato il vertice che avremo nel pomeriggio”, le parole di Meloni.

"Ho anche proposto - ha proseguito la leader di Fratelli d’Italia - un incontro tra i leader statunitensi ed europei perché se ci dividessimo, questo ci renderebbe tutti più deboli. Siamo tutti molto impegnati a raggiungere un obiettivo che tutti vogliamo raggiungere, ovvero una pace giusta e duratura in Ucraina. Penso che sia molto, molto importante evitare il rischio che l’Occidente si divida. E penso che, su questo punto, il Regno Unito e l’Italia possano svolgere un ruolo importante nella costruzione di ponti".

"Per quanto riguarda i temi bilaterali, sono molto contenta del lavoro che stiamo facendo insieme e di come portiamo avanti la nostra cooperazione bilaterale. Ci sono molti temi strategici sui quali stiamo lavorando molto bene insieme e sono sicura che faremo ancora meglio sull'energia, sulla difesa, sulla sicurezza. Dobbiamo affrontare la migrazione di massa e i trafficanti. So che entrambi pensiamo fuori dagli schemi e comprendiamo che abbiamo bisogno di nuovi strumenti, nuove idee per risolvere il problema che riguarda la sicurezza dei nostri cittadini. Quindi davvero, grazie per la nostra amicizia, per la cooperazione tra le nostre due nazioni e per questa occasione", il resto del discorso di Meloni nell'incontro con il primo ministro britannico Starmer.