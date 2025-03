Lepore "festeggia" il Ramadan: "Salam aleikum". Poi la risposta piccata all'utente

01 marzo 2025 a

Se Aboubakar Soumahoro ha chiesto che il giorno della fine del Ramadan venga riconosciuto come festa nazionale, Matteo Lepore ha augurato a tutti i musulmani un buon inizio per il mese di digiuno e di preghiera. "Salam aleikum a tutta la grande comunità musulmana della città metropolitana di Bologna". Con un video condiviso sul suo profilo Instagram ufficiale, il sindaco del capoluogo dell'Emilia-Romagna si è rivolto direttamente ai follower islamici. "Oggi, sabato primo marzo, inizia il mese del digiuno, il Ramadan, il mese del raccoglimento e della preghiera. A tutti voi voglio augurare Ramadan Mubarak", ha scandito riprendendosi con lo smartphone. Un intervento, quello di Lepore, che ha presto destato i sospetti dei seguaci più attenti.

"Grande comunità, tanti voti. Credo si possano fare le cose fatte bene anche senza ostentare, perché si percepisce. Che dispiacere", ha scritto qualcuno in risposta al video. Un commento che ha subito suscitato l'irritazione del sindaco, che presto ha chiesto spiegazioni sull'uso del verbo "ostentare". L'utente, che dalle considerazioni esposte potrebbe essere un suo elettore, ha replicato: "Ogni argomento trasuda ostentazione. Vorrei l’umiltà dell’inizio e la perseveranza del prima nella posizione di adesso". Lepore, infastidito, ha chiesto ulteriori spiegazioni. L'utente ha controbattuto duramente: "Non mi va di giudicarti troppo duramente in risposta. Tenevo per te ma così non fa più per me e mi dispiace".

Il primo cittadino di Bologna, a questo punto, non si è trattenuto: "Ti dà fastidio che io saluti con rispetto la comunità mussulmana. Da quello che mi scrivi capisco questo, ma io considero la libertà religiosa e il rispetto verso ogni credo valori democratici". L'utente, ancor più amareggiato, dopo aver sperato che a scrivere fosse un social media manager, ha aggiunto: "No, io non sono razzista come ti piacerebbe fossi. Davvero livello bassissimo".