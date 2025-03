Soumahoro ci riprova: "Fine del Ramadan festa nazionale". Sardone: "Sinistra islamista"

01 marzo 2025 a

Aboubakar Soumahoro non si arrende e, nel giorno prima dell'inizio del Ramadan, convoca una conferenza stampa alla Camera dei deputati per chiedere che il giorno dell’Eid Al-Fitr, la "festa della rottura del digiuno" che arriva alla fine del mese del Ramadan, venga riconosciuto come festa nazionale. Per rilanciare un tema già sposato in precedenza, il deputato portato in Parlamento da Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni prova a fare leva sul fatto che l'Italia è "il terzo Paese dell’Unione europea per numero di popolazione musulmana, circa 3 milioni di cui 1,5 con cittadinanza italiana". E ancora: la proposta "nasce per rendere festiva la festa di fine Ramadan in Italia rispetto all’articolo 8 della Costituzione, secondo cui tutte le confessioni sono egualmente libere davanti alla legge. L’obiettivo è sensibilizzare, informare e condividere questi valori rendendo festiva la festa della fine del mese di Ramadan", dice. Lo si legge in un articolo di Libero.

Una notizia, questa, che non è sfuggita a Silvia Sardone. L'eurodeputata della Lega, sul suo profilo X ufficiale, ha scritto: "Il deputato portato in Parlamento da Fratoianni e Bonelli, in una sala vuota, chiede che il Ramadan sia riconosciuto dallo Stato per chiudere le scuole". Poi la stoccata: "Sono queste le incredibili priorità di una sinistra sempre più 'islamista'", ha tuonato. L'intervento di Sardone, che così ha rilanciato un tema di cui si è già discusso molto, ha attirato una pioggia di commenti. "Non c'è clima di razzismo qui in Italia, c'è un clima di gente stanca di farsi prendere in giro da furbi e ingrati convinti della loro superiorità culturale e morale", scrive un utente indignato. "Soumahoro sempre in prima linea quando si tratta di togliere i presepi e cancellare la festa di Natale nelle scuole", digita un altro, ricordando anche tutte quelle battaglie sposate dall'opposizione per mettere alle strette la religione cattolica.