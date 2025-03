Ucraina, Salvini tuona: “È l'ora della pace. Lavoriamo con gli Usa per evitare la guerra mondiale”

01 marzo 2025 a

a

a

“Obiettivo PACE, basta con questa guerra! Forza Donald Trump”. Sono queste le parole che ha usato ieri Matteo Salvini, leader della Lega e vicepremier, nel commentare il video dello scontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca. E oggi il ministro dei Trasporti si esprime nuovamente sul tema della guerra in Ucraina, dicendo in particolare un secco no a chi vuole spedire dei soldati italiani al fronte di battaglia tra Kiev e la Russia: “Dopo tre anni di guerra e centinaia di migliaia di morti, è giunta l’ora della Pace. E se a Bruxelles qualcuno ancora usa toni bellici, come quasi tutti i ‘giornalisti’ italiani (con poche valorose eccezioni), l’Italia ha il diritto e il dovere di lavorare, insieme agli Stati Uniti e a tutti quelli che con tenacia e coraggio cercano di evitare una Terza Guerra Mondiale, per restituire ai nostri figli un futuro di pace e prosperità”.