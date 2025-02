Roma, trovato il killer di Montesacro. Chi è il pirata della strada

28 febbraio 2025 a

È stato individuato il pirata della strada che, giovedì sera, in via Monte Cervialto a Roma, ha investito e ucciso un cittadino di 57 anni per poi darsi alla fuga. Gli agenti del II Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale sono riusciti a risalire al veicolo Range Rover e al conducente, uomo italiano di 39 anni che, giovedì sera, dopo l’investimento si è allontanato senza prestare soccorso al pedone, deceduto in seguito all’impatto.

Il responsabile è stato condotto presso gli uffici di Gruppo di viale Parioli, dove è stato denunciato. Nei suoi confronti l’accusa è di omicidio stradale, aggravato da fuga e omissione di soccorso.