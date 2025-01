Treni, tentano di sfondare la centralina di Roma Aurelia. Salvini: "Riferirò in Parlamento"

19 gennaio 2025 a

L'ennesimo attacco alla linea ferroviaria e l'ipotesi, sempre più concreta, che dietro ai sospetti incidenti ci sia una regia. Ignoti hanno forzato l’ingresso del locale che ospita la centralina elettrica dei treni a Roma Aurelia, cercando senza successo di sfondare la porta blindata che custodisce i macchinari. Lo riporta l'Adnkronos, aggiungendo che sono stati divelti alcuni paletti della recinzione, che sono stati rotti alcuni allarmi volumetrici e che, sul posto, sono stati rinvenuti martelli e cacciaviti. Sulla vicenda, che vede nel mirino un importante locale per la circolazione dei treni, Ferrovie dello Stato ha presentato denuncia. L’allarme è stato lanciato ieri, dopo la segnalazione del personale di Fs Security.

Un nuovo tentativo di sabotaggio, quello avvenuto nella Capitale, che arriva a poche ore di distanza dalla scoperta di una catena per biciclette sui cavi della linea ferroviaria in Veneto, fortunatamente scoperta per tempo. Se un treno fosse passato da lì, hanno spiegato gli esperti, con la catena avrebbe causato danni al pantografo e, di conseguenza, anche alla linea, scatenando gravi ripercussioni sul traffico ferroviario. La Digos della Questura di Padova ha avviato un'indagine e ipotizzato il reato di "attentato alla sicurezza dei trasporti".

"Alla luce delle notizie di particolare gravità emerse nelle ultime ore, con episodi sconcertanti in provincia di Padova e a Roma, ritengo urgente informare il Parlamento. Confido di essere in Aula già questa settimana", ha commentato il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini in una nota diffusa dal Mit. "Ringrazio donne e uomini del gruppo Fs che, dopo l’esposto per troppi incidenti anomali, si sono mobilitati anche per presidiare i punti più delicati delle linee ferroviarie", ha aggiunto il leader della Lega.