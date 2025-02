Top leader italiani, Meloni domina la scena. Chi registra "il sentiment peggiore"

24 febbraio 2025 a

L’analisi di Socialcom, realizzata tramite la piattaforma Socialdata ha esaminato circa 2,5 milioni di post da tutto il mondo sui principali leader politici italiani, generando 33 milioni di interazioni sui social. Il risultato? Giorgia Meloni resta incontrastata, mentre Carlo Calenda sprofonda, registrando il sentiment più negativo tra tutti i politici analizzati.

Meloni regina indiscussa della politica online

Era prevedibile che Giorgia Meloni fosse il leader più citato e discusso, con 2 milioni di menzioni all’estero e 420 mila in Italia. Il dato più significativo riguarda l’engagement: la premier ha raccolto 26 milioni di interazioni globali, di cui 8 milioni in Italia, confermando una presenza social incontrastata. Tra i momenti chiave della sua esposizione, il rientro della giornalista Cecilia Sala e, a livello internazionale, l’invito di Donald Trump alla cerimonia del suo insediamento e l’alleanza con Javier Milei.

Meloni salda l'asse con gli Usa: "Non finirà come l'Afghanistan, pace giusta"

Calenda in caduta libera: è il leader con il sentiment peggiore

Se Meloni guida la classifica, Carlo Calenda è l’ultimo per popolarità e il peggiore per sentiment. Il leader di Azione raccoglie numeri marginali in termini di menzioni ed engagement, ma il dato più preoccupante riguarda la percezione degli utenti: è il politico con il sentiment più negativo sia in Italia che a livello internazionale. Un segnale chiaro della crescente difficoltà di Calenda a intercettare consenso e a imporsi nel dibattito pubblico, sia online che offline.

La sorpresa Salvini e l’ottimo risultato di Tajani

Se il primato di Meloni non sorprende, Matteo Salvini si distingue per il secondo posto nella classifica della popolarità social. Il leader della Lega ottiene un sentiment positivo del 14% nel mondo e dell’11% in Italia, spinto dall’assoluzione nel processo Open Arms e dalla sua proposta di uscita dell’Italia dall’OMS, che ha attirato grande attenzione internazionale. A guadagnarsi un posto di rilievo è anche Antonio Tajani, che si afferma come il leader italiano più apprezzato all’estero, con oltre 100 mila menzioni e un sentiment positivo in Italia del 16%, il più alto tra i leader politici.

Gli altri leader tra luci e ombre

Più distanziati nella classifica Giuseppe Conte ed Elly Schlein, che ottengono numeri simili sia in Italia che nel mondo. Conte ha registrato un picco di visibilità nazionale dopo il suo intervento da Bruno Vespa sul caso Almasri. In fondo alla classifica, oltre a Calenda, troviamo Matteo Renzi e Nicola Fratoianni, entrambi con un impatto social limitato rispetto agli altri leader analizzati.

Schlein e Conte divisi sull'Ucraina anche in piazza

L’analisi di Socialcom

“I dati confermano il predominio mediatico di Giorgia Meloni, che si distingue per volume di citazioni ed engagement. Sorprende la posizione di Matteo Salvini, che beneficia di un sentiment positivo superiore alle aspettative, mentre Antonio Tajani si afferma come una figura di prestigio a livello internazionale. Carlo Calenda, invece, emerge come il politico con il sentiment più negativo, segno di una difficoltà sempre più evidente nel conquistare spazio e consenso online”, spiega Luca Ferlaino, fondatore di Socialcom.