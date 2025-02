Sondaggi, "mia figlia mai con uno di destra": il dato che smaschera l'ossessione della sinistra

22 febbraio 2025 a

Va dove ti porta il cuore ma solo se lei o lui votano il partito giusto. L'adagio, aggiornato all'Italia delle divisioni politiche, vale soprattutto per i genitori di sinistra, pazzi all'idea che la figlia o il figlio si innamori di qualcuno che parteggia per il centrodestra. I dati arrivano dal dipartimento di Scienze sociali e politiche dell’università Bocconi che ha realizzato uno studio dell’osservatorio "Monitoring democracy" sulla "polarizzazione affettiva", ossia sull'influenza delle idee politiche nelle relazioni umane.

Nel dettaglio, riporta il Corriere della sera, si valutano le possibili reazioni a un rapporto "misto" politicamente. Ebbene, i più infastiditi da un’ipotetica relazione con qualcuno di posizioni diverse sarebbero gli elettori del Pd (contrari per il 60,5%) e di Alleanza Verdi e Sinistra (con un tasso addirittura del 74,3%). Più tollerante il resto dell'area progressista, visto che tutto il centrosinistra fa registrare pareri contrari per il 56%.

Nel centrodestra invece vige il principio sacrosanto che all'amor non si comanda. Gli elettori di Forza Italia sono contrari solo al 25%, quelli della Lega sono al 27,7%, meno indulgenti gli elettori di Fratelli d'Italia: contrari a una relazione tra i propri figli e partner di sinistra al 39,1%. Il sondaggio valuta anche la "tolleranza" alle idee differenti nella propria famiglia. Ebbene, anche qui per oltre la metà degli elettori di centrodestra non c'è problema se un parente vota Pd, 5Stelle o sinistra. Dall'altra parte il dato crolla al 30 per cento...