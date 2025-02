Caso Cospito, Delmastro condannato a 8 mesi. Meloni: "Rimane al suo posto"

20 febbraio 2025 a

Giorgia Meloni si è detta "sconcertata" per la sentenza di condanna del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, per il quale - come ha ricordato la presidente del Consiglio - il pubblico ministero "aveva inizialmente richiesto l’archiviazione e successivamente l’assoluzione". "Mi chiedo se il giudizio sia realmente basato sul merito della questione. Il sottosegretario Delmastro rimane al suo posto”, ha aggiunto la premier, rispondendo così agli esponenti dell'opposizione che stanno chiedendo le dimissioni di Delmastro. Le dichiarazioni di Meloni sono arrivate dopo che, nel tardo pomeriggio, il tribunale di Roma ha comunicato di aver condannato a 8 mesi il sottosegretario alla Giustizia, imputato, con l'accusa di rivelazione di segreto d'ufficio, in relazione al caso dell'anarchico Alfredo Cospito, e dopo che il Guardasigilli Carlo Nordio si è dichiarato "disorientato e addolorato" per la sentenza.