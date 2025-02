Caso Cospito, Delmastro condannato ad 8 mesi. I pm avevano chiesto l'assoluzione

20 febbraio 2025 a

I giudici dell’ottava sezione del tribunale di Roma hanno condannato a 8 mesi di reclusione il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro imputato, con l’accusa di rivelazione di segreto d’ufficio, in relazione al caso dell’anarchico Alfredo Cospito. La procura aveva chiesto per Delmastro l’assoluzione. Il sottosegretario, difeso dall’avvocato Giuseppe Valentino, era presente in aula. I giudici, nella sentenza con cui hanno inflitto 8 mesi di reclusione hanno riconosciuto a Delmastro le attenuanti generiche, la sospensione della pena e applicato l’interdizione di un anno dai pubblici uffici. Respinte, invece, le richieste di risarcimento avanzate dalle parti civili, quattro parlamentare del Pd. «Non mi dimetto, spero ci sia un giudice a Berlino», la reazione a caldo di Delmastro, esponente di Fratelli d'Italia, dopo la condanna a 8 mesi emessa dal tribunale penale di Roma nell’ambito del processo sul caso Cospito.