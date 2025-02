Delmastro condannato. FdI: "Sentenza politica", Nordio: "Ha la mia fiducia"

20 febbraio 2025 a

Il tribunale di Roma ha condannato a otto mesi il sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro, imputato, con l'accusa di rivelazione di segreto d'ufficio, in relazione al caso dell'anarchico Alfredo Cospito. Eppure, soltanto poche ore prima, la procura aveva chiesto per Delmastro l'assoluzione. "Spero ci sia un giudice a Berlino ma non mi dimetto", ha commentato a caldo il sottosegretario. "Quella che ha condannato Delmastro a otto mesi è solo una sentenza politica. Un pronunciamento che ha ribaltato la doppia richiesta della Procura prima di archiviazione e poi di assoluzione per il sottosegretario alla Giustizia che, sulla vicenda Cospito, ha sempre agito in modo legittimo e trasparente. A Delmastro giunga la mia piena solidarietà", ha detto Sergio Rastrelli, segretario di FdI della commissione Giustizia al Senato.

Sentenza choc sul caso Cospito: condannato Delmastro. I pm volevano l'assoluzione

"Disorientato" e "addolorato per una condanna che colpisce uno dei collaboratori più cari e capaci" si è detto invece il ministro della Giustizia Carlo Nordio. "Confido in una radicale riforma" della sentenza "in sede di impugnazione e rinnovo all’amico Andrea Delmastro la più totale e incondizionata fiducia. Continueremo a lavorare insieme per le indispensabili ed urgenti riforme della Giustizia", ha aggiunto il Guardasigilli. Convinto che si tratti di una sentenza e di un processo "esclusivamente politici" anche il presidente dei deputati di Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami. "Ha imbarazzato addirittura l’accusa che più volte si era espressa per la liceità del comportamento del sottosegretario, la cui unica responsabilità è stata quella di aver fatto sapere agli italiani che esponenti del Pd erano andati a incontrare mafiosi in carcere", ha fatto notare.

"Chi tocca il Pd, per certi magistrati, va punito. Ed invece noi insistiamo: perché i deputati del Pd sono andati a trovare i mafiosi? Cosa dovevano dire loro? Perché a queste domande non hanno mai risposto? Siamo vicini al collega Andrea Delmastro e convinti, che superate queste incrostazioni di partito, verrà riconosciuto innocente non solo dalla pubblica accusa ma anche da chi dovrebbe giudicare in forma terza e imparziale", ha aggiunto.