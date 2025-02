Migranti, il commissario Ue Brunner segue la linea Meloni: "Allineati su tutto"

18 febbraio 2025 a

Vertice sui migranti, il commissario europeo Brunner segue la linea Meloni. «Abbiamo avuto una proficua conversazione, siamo allineati su tutti i temi di cui abbiamo discusso. È stata una discussione positiva», ha detto il Commissario europeo per gli Affari interni e la migrazione, Magnus Brunner, parlando con i cronisti italiani dopo l’incontro a Palazzo Chigi con la premier Giorgia Meloni. "Grazie, Giorgia Meloni, per la calorosa accoglienza a Palazzo Chigi. L’Italia è un partner chiave per la Commissione nella gestione della migrazione. L’attuazione del Patto sull’asilo e la migrazione è una priorità per quest’anno: dove potremo, faremo le cose più velocemente». Lo scrive su X il Commissario europeo per gli Affari interni e la migrazione, Magnus Brunner, dopo l’incontro con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Al termine dell’incontro a palazzo Chigi, Brunner ha spiegato che «siamo allineati su tutti gli argomenti di cui abbiamo discusso. È stato un ottimo colloquio, una bella giornata a Roma, con il ministro degli Esteri, il ministro dell’Interno e ora con la presidente Meloni». A chi gli domandava se condividesse la linea del governo italiano sui Paesi sicuri ha poi risposto: «Discuteremo di tutto questo. Il Patto per l’asilo e la migrazione è ormai un’ottima base e si tratta di attuarlo in tutta Europa. Sono molto contento che l’Italia sostenga il Patto e ne sostenga l’attuazione. Ma il Patto non è sufficiente». «Ci sono alcuni tasselli mancanti, ovviamente, come i rimpatri. Stiamo lavorando alla legislazione sui rimpatri che presenteremo molto presto, nelle prossime settimane. E ne stiamo discutendo, ovviamente, anche qui con i rappresentanti italiani, con il presidente Meloni, perché l’Italia, ovviamente, è un partner molto importante per noi quando si tratta di migrazione. Ma anche quando si tratta di implementare il Patto, ovviamente, e anche quando si tratta di nuove leggi come quella sul rimpatrio», ha concluso.