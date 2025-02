Migranti, bordata di Matone all'Europa: "Per anni lasciati assolutamente soli"

Gabriele Imperiale 15 febbraio 2025 a

a

a

“Per anni siamo stati lasciati assolutamente soli”: bordata di Simonetta Matone contro l’Europa, rea di aver lasciato sola l’Italia nella gestione del fenomeno migratorio e dell’accoglienza di migliaia di migranti. La deputata della Lega infatti ha attaccato l’Unione senza usare mezzi termini e ha letteralmente demolito la narrazione di unità dei 27. Ospite di 4 di Sera di Paolo Del Debbio, l’ex magistrata ha analizzato la situazione attuale che vive il nostro paese: “L'Europa, secondo me, ha grandissime responsabilità nei confronti di questa non-gestione del fenomeno migratorio – ha esordito la deputata – perché finora si è limitata per anni e anni a scaricare sull'Italia, che era il primo punto di arrivo, la gestione di questo problema”.

Bocchino incastra Giannini sui migranti: "Meloni fa scuola, vanno portati a casa"

“Per anni siamo stati lasciati assolutamente soli” – ha tuonato Matone bocciando la condotta europea nei confronti del fenomeno migratorio. Immigrazione che per Matone è e rimane un fenomeno totalmente illegale: “Se le parole hanno senso, io non parlerei di immigrazione clandestina, ma di immigrazione illegale – ha spiegato in chiusura del suo intervento – perché si arriva violando le regole dello Stato di diritto in cui, perlomeno mi pare, ancora viviamo. E perché al tempo stesso l'immigrazione di questo genere è totalmente controllata dalle mafie che regolano questo sistema”.