Giustizia, Meloni distende i toni con l'Anm: “Pronti ad un incontro per un sano confronto”

Cesare Parodi, 62 anni, è stato eletto come nuovo presidente dell'Associazione nazionale dei magistrati. E dopo giorni di tensione con il governo sulla questione Almasri e su quella migranti in Albania, è la stessa Giorgia Meloni a rivolgersi al magistrato, usando toni distensivi nell’immediatezza della scelta della nuova leadership dell’Anm: “Desidero inviare a nome mio e di tutto il Governo i migliori auguri di buon lavoro al nuovo Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati, Cesare Parodi, e ai membri della Giunta eletta oggi. Accolgo con favore la richiesta di un incontro col governo che il presidente Parodi ha già avanzato e auspico che, da subito, si possa riprendere un sano confronto sui principali temi che riguardano l’amministrazione della Giustizia nella nostra Nazione, nel rispetto dell’autonomia della politica e della magistratura”.

Parole che sono arrivate subito dopo quelle di Parodi, che era stato chiaro dopo la sua elezione: “Chiederò in tempi brevi un incontro con il governo. Non possiamo rinunciare a nessuna strada per la difesa della magistratura, è un momento delicato e non possiamo commettere errori”. L’apertura di un dialogo, dopo l’era Santalucia all’Anm, sembra più concreta.