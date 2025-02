Cerno: se lo scontro sulla giustizia lo fa il giudice

Tommaso Cerno 05 febbraio 2025 a

Davano la colpa al governo, alle destre, ai fascisti, agli indagati, ai condannati, ai protestati e potrei continuare. E invece se la sono fatta tutta da soli. La copertina de Il Tempo di oggi è la seconda puntata di un racconto della magistratura in guerra con Giorgia Meloni, rea di voler riformare dopo decenni la giustizia italiana secondo le regole costituzionali, che nasce tutta fra le toghe. In principio fu la mail del giudice Patarnello, che definiva la premier «pericolosa». E ora a rompere il finto monolite dei giudici, che sarebbero uniti contro la riforma Nordio colpevole di minare l’indipendenza dell’alto magistero, si scannano e si insultano fra loro proprio sulla mail dell’Anm, appena rieletta. Si sono stancate quelle migliaia di magistrati indipendenti. Stanche evidentemente di subire le indicazioni politiche dell’ala rossa. Finiscono per darsi del fascista. Dove però il regime interno fa capo proprio ai giudici di sinistra. Ci diranno anche stavolta che abbiamo esagerato. La Cucchi minaccerà altri esposti. Noi tiriamo dritti per la nostra strada. In fondo cosa c’è di più giornalistico di un reportage che viene dall’interno.