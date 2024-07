Kamala Harris, cosa pensa dei migranti. FdI: "Non fate vedere questo video a Schlein..."

23 luglio 2024 a

a

a

"Non venite. Continueremo a fare rispettare le nostre leggi e a rendere sicuro il nostro confine". Il messaggio a chi vuole affrontare un "pericoloso viaggio" per lasciare il proprio Paese ed entrare irregolarmente in un altro viene scandito dalla deputata di FdI Sara Kelany ma a pronunciare quelle parole per prima non è un'esponente di centrodestra. "Non fate vedere questo video ad Elly e ai suoi", si legge in un post di Fratelli d'Italia sui social in cui Kelany legge l'appello ai migranti: "Esistono metodi legali con cui l'immigrazione deve e può avvenire. Ma noi come una delle nostre priorità scoraggeremo l'immigrazione clandestina e chi arriva al nostro confine sarà respinto". Quindi il colpo di scena: "Queste non sono parole mie ma di Kamala Harris - spiega la parlamentare -, candidata in pectore per il partito democratico alla presidenza degli Stati Uniti. Ma mi raccomando, non fatelo sapere a Elly Schlein".

Non fate vedere questo video ad Elly e ai suoi. pic.twitter.com/ItfNUudfvL — Fratelli d'Italia (@FratellidItalia) July 23, 2024

Insomma, la sinistra italiana si spella le mani per la candidatura della vicepresidente contro Donald Trump in seguito al passo indietro di Joe Biden - manca ancora l'ufficialità della nomination ma la strada tra i democratici Usa appare segnata - ma sorvola sulle posizioni in tema di immigrazione, chissà perché...