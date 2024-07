Attentato a Trump, si dimette il direttore del Secret service: "Piena responsabilità"

23 luglio 2024 a

Una falla nella sicurezza che è costata la vita a un uomo e ha portato al ferimento di due persone, con il candidato alla Casa Bianca Donald Trump che per pochi centimetri non è stato ucciso. L'attentato in Pennsylvania a opera del 20enne Matthew Cook - ucciso dalle forze di polizia dopo gli spari contro il palco del comizio - fa registrare le dimissioni della direttrice del Secret service, l'agenzia che protegge i presidenti e i candidati alla Casa Bianca, Kimberly Cheatle che ha lasciato l'incarico dicendo in una lettera allo staff che si assume la "piena responsabilità", riporta il Washington Post. "Alla luce dei recenti eventi, è con il cuore pesante che ho preso la difficile decisione di dimettermi dal vostro incarico di Direttore", ha scritto Cheatle, che è stato sottoposto a forti pressioni per dimettersi dopo le enormi falle nella sicurezza a Butler.

"Come vostro direttore, mi assumo la piena responsabilità delle falle della sicurezza. Alla luce dei recenti eventi, è con il cuore pesante che ho preso la difficile decisione di dimettermi", scrive nella lettera con cui Cheatle, ha reso noto agli agenti dell’agenzia la decisione di lasciare l’incarico, dopo che la sua indisponibilità a dare risposta ai tanti interrogativi aperti dopo il fallito assassinio di Trump del 13 luglio aveva provocato la rabbia non solo dei repubblicani ma anche di democratici durante l’audizione ieri al Congresso.

"L’inchiesta indipendente per stabilire quello che è successo il 13 luglio continua e io sono ansioso di valutarne le conclusioni. Tutti sappiamo che quello che è successo quel giorno non può mai ripetersi", afferma Joe Biden, nella dichiarazione sulle dimissioni della direttrice del Secret Service: "Mentre andiamo avanti, io auguro il meglio a Kim intendo nominare a breve un nuovo direttore", conclude il presidente americano.

Intanto c'è grande attenzione sul discorso che Biden terrà domani per spiegare la sua decisione di ritirarsi dalla corsa presidenziale. Lo riporta Nbcnew citando una fonte informata che precisa che si tratterà di un discorso in prime-time dalla Casa Bianca. Domenica Biden ha annunciato la sua decisione diffondendo il testo di una lettera con cui ha dato il suo endorsement alla vice presidente Kamala Harris.