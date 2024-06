Europee, Ilaria Salis? "Una valanga di voti", Fratoanni e Bonelli esultano

10 giugno 2024 a

a

a

Exit poll, Instant poll, proiezioni... I primi dati delle elezioni europee danno l'Alleanza Verdi Sinistra oltre la soglia di sbarramento del 4 per cento. La prima proiezione di Opinio per la Rai dà il partito di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli al 6,6 per cento, quella di Swg per La7 lo dà addirittura al 6,9. Tanto che i due leader nel comitato elettorale si sono abbracciati e hanno esultato davanti ai militanti. Le immagini sono andate in onda in diretta nella "maratona" tv di Enrico Mentana su La7 che sentendo il boato chiede al suo inviato: "Ma sono i giornalisti?". "No sono, i militanti..." spiega il cronista. "Un risultato straordinario, avevamo detto che saremmo stati la sorpresa delle elezioni", ha detto Fratoianni in diretta. Ilaria Salis è stata eletta?: "Ha preso una valanga di voti, sarà una parlamentare europea".

"Partirà la narrazione delle destre cattive": Europee, l'anticipazione di Capezzone

Tra i primi verdetti della notte delle europee c'è il crollo del Movimento 5 stelle. Giuseppe Conte non sarebbe riuscito ad arginare la progressiva emorragia e infrangendo tutti i sogni autoillusori di superare il Pd ha invece posizionato il movimento poco sopra il 10 per cento. Anche se ancora in bilico sul limite della soglia di sbarramento del 4% la difficoltà di Azione di conquistare consensi e voti segnerebbe una cocente battuta d’arresto per Carlo Calenda. Più favorevoli le proiezioni per Stati Uniti d’Europa, di Renzi e Bonino, date entrambe oltre la soglia di sbarramento. Non pervenuti invece le formazioni di Cateno De Luca e di Michele Santoro.